واشنطن: نريد منع إيران من الحصول على السلاح النووي

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، أن بلاده تريد منع إيران من الحصول على السلاح النووي. ونقلت وسائل إعلام عن بومبيو قوله، إن "الصادرات الإيرانية النفطية انخفضت أكثر من 95% بسبب العقوبات". وأضاف "نريد منع إيران من الحصول على السلاح النووي"، مؤكداً "لدينا حوار استراتيجي مع بوتين ونعمل على مسألة الحد من التسليح ونأمل بانضمام الصين".



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