نائب يدعو لفتح تحقيق مع شركة متلكئة باستكمال مشاريع كهربائية في ديالى

دعا النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، الاثنين، وزير الصناعة والمعادن لتشكيل لجنة تحقيقية مع شركة الزوراء احدى تشكيلات الوزارة لتلكؤها باستكمال مشروعي محطتي كهرباء في جلولاء وبلدروز منذ خمس سنوات بذريعة الوضع الامني رغم استلامها لجميع التخصيصات المالية للمشاريع.
واضاف التميمي، ان "الوضع الامني بالمحافظة على افضل مايكون وهنالك العديد من الشركات التي تعمل بشكل طبيعي ولاتوجد اي مخاطر او معوقات تمنع استكمال العمل بهذه المشاريع"، لافتا الى ان "المحطات فعليا موجودة بمخازن الوزارة والعمل متوقف على وضع الأبنية والارضيات المدنية التي يتم انشاء المحطات عليها".
واكد أن "الفساد والتلكؤ كان هو العنوان الاوضح لعمل الشركة والتي لم تحقق اي نسب انجاز من تلك المشاريع، بالتالي فعلى وزير الصناعة والمعادن تشكيل لجنة تحقيقية مع الشركة للتعرف على اسباب هذا التلكؤ بالعمل".
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