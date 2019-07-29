نائب يدعو لفتح تحقيق مع شركة متلكئة باستكمال مشاريع كهربائية في ديالى

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "شركة الزوراء وهي احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، استلمت ومنذ خمس سنوات وتحديدا بعام عام 2014 مشاريع لانشاء محطتين كهربائية احداها في بلدروز والثانية في جلولاء"، مبينا ان "الشركة ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم تتحجج بالوضع الامني لعدم المضي باستكمال تلك المشاريع رغم انها استلمت جميع المبالغ المخصصة لانشاءها".

واضاف التميمي، ان "الوضع الامني بالمحافظة على افضل مايكون وهنالك العديد من الشركات التي تعمل بشكل طبيعي ولاتوجد اي مخاطر او معوقات تمنع استكمال العمل بهذه المشاريع"، لافتا الى ان "المحطات فعليا موجودة بمخازن الوزارة والعمل متوقف على وضع الأبنية والارضيات المدنية التي يتم انشاء المحطات عليها".

واكد أن "الفساد والتلكؤ كان هو العنوان الاوضح لعمل الشركة والتي لم تحقق اي نسب انجاز من تلك المشاريع، بالتالي فعلى وزير الصناعة والمعادن تشكيل لجنة تحقيقية مع الشركة للتعرف على اسباب هذا التلكؤ بالعمل".

