بعد الوعود التي اطلقت من قبل محافظ بغداد بتعيين المحاضرين قبل تسعة اشهر، لا يزال هؤلاء الخريجون يراوحون في المكان نفسه رغم التصريحات التي اطلقت والتأكيدات على استلامهم لملفات التعيين.
ويشير المتظاهرون من كليات التربية الى ان هذه الخطوة هي بمثابة الحركة الاحتجاجية الاولى، وستليها خطوات وطرق تصعيدية اقوى اذا لم تستجب الجهة المعنية لمطلبهم.
ويذكر أن العاصمة بغداد تسجل سنويا تخرج العشرات من الدفعات متضمنة الالاف من حملة الشهادات التربوية بمختلف الاختصاصات، والذين يأملون وقتها البدء بشق طريقهم في الحياة والاندماج داخل المجتمع، الا انهم وبالحقيقة يصطدمون بحاجز شحة أو انعدام التعيينات الذي يأخذ من عمرهم سنوات من دون الوصول لعبوره أو تجاوزه.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: خريجو التربية يهددون بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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