المبيعات الخارجية لمجموعة 'هيونداي- كيا' تتخطى حاجز 90 مليون سيارة

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلاً عن المجموعة أن "إجمالي المبيعات الخارجية حتى نهاية حزيران الماضي، بلغت 90,189,640 سيارة، بما فيها 58,777,223 سيارة من هيونداي، و31,412,417 سيارة من كيا".وأضافت، أنه "تم إنتاج نصف المبيعات الخارجية في مصانعها داخل كوريا الجنوبية، وباقيها في مصانعها في الخارج"، مبينة أن "شحنات السيارات المنتجة محليا إلى الخارج بلغت 45.46 مليون سيارة، بينما وصلت المبيعات الخارجية للسيارات التي تم إنتاجها في الخارج 44.72 مليون سيارة".

وأشارت إلى أن "سيارة أفانتي لهيونداي أكثر سيارة مبيعا، حيث وصلت مبيعاتها 10,238,452، في حين احتلت سيارتا اكسنت، وتوسان(SUV) المرتبتين الثانية والثالثة من حيث المبيعات، لتصلان إلى 8.6 مليون وحدة، و5.5 مليون وحدة على التوالي".