المبيعات الخارجية لمجموعة 'هيونداي- كيا' تتخطى حاجز 90 مليون سيارة

أعلنت مجموعة "هيونداي- كيا" للسيارات، اليوم الاثنين، ان المبيعات الخارجية لها تخطت حاجز 90 مليون سيارة.
وأضافت، أنه "تم إنتاج نصف المبيعات الخارجية في مصانعها داخل كوريا الجنوبية، وباقيها في مصانعها في الخارج"، مبينة أن "شحنات السيارات المنتجة محليا إلى الخارج بلغت 45.46 مليون سيارة، بينما وصلت المبيعات الخارجية للسيارات التي تم إنتاجها في الخارج 44.72 مليون سيارة".
وأشارت إلى أن "سيارة أفانتي لهيونداي أكثر سيارة مبيعا، حيث وصلت مبيعاتها 10,238,452، في حين احتلت سيارتا اكسنت، وتوسان(SUV) المرتبتين الثانية والثالثة من حيث المبيعات، لتصلان إلى 8.6 مليون وحدة، و5.5 مليون وحدة على التوالي".
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