اقليم كردستان يحظر منح اللوحة رقم 1988 لأي سيارة

طالبت مديرية المرور العامة في محافظة حلبجة باقليم كردستان، اليوم الاثنين، وزارة الداخلية في حكومة الإقليم بعدم منح اللوحة رقم 1988 لأي سيارة يتم تسجيلها في المحافظة.
والرقم 1988 نسبة إلى العام 1988 الذي شهد قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيميائي من قبل نظام صدام حسين، واسفر عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص في يوم واحد، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأصيب حينها نحو 10 آلاف.
وبعد أن وافقت وزارة الداخلية في الإقليم على تسجيل لوحات السيارات في حلبجة التي تحولت مؤخرا من قضاء إلى محافظة، وصل سعر اللوحة رقم 1 إلى أكثر من مليار دينار (800 ألف دولار أمريكي تقريبا)، بينما وصل الرقم 1988 إلى 600 مليون دينار عراقي (نصف مليون دولار أمريكي).
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