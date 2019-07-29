محافظ بغداد يوجه البدء بعملية الفرز الالكتروني لأسماء المتقدمين لتعيينات التربية

وقال الجزائري خلال مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "عملية الفرز ستبدأ اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 1/8/2019, وحسب الضوابط والتعليمات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الجاري"، لافتا الى أن "الفرز الالكتروني سيستمر لمدة شهر كامل باستثناء العطل الرسمية, سيما وان مديريات تربية بغداد أعدت قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة للاسماء المتقدمة على التعيين".وأضاف الجزائري أن "محافظة بغداد ستشرف على عملية الفرز الالكتروني, كما ستخضع العملية لرقابة مجلس النواب ومجلس محافظة بغداد, لضمان نزاهة عملية الفرز"، داعيا في الوقت ذاته، جميع وسائل الإعلام إلى "تغطية عمليات الفرز الالكتروني التي ستجري في مقر المديريات".

وأكد محافظ بغداد، "سيكون هناك تحرك مستمر وجاد على جميع الجهات بما فيها مجلس النواب, ورئاسة الوزراء ووزارة المالية لغرض الإسراع بحسم الموضوع وإعلان أسماء المقبولين".