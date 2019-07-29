مذكرات تفاهم بين العراق وروسيا لتنشيط القطاع السياحي بين البلدين

أعلنت السفارة العراقية في موسكو، الاثنين، عن وجود سعي لتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارتي السياحة العراقية والروسية لغرض تنشيط القطاع السياحي بين البلدين.
وقال العذاري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "السفارة العراقية في روسيا تعمل وبالتنسيق مابين وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية ووزارة السياحة الروسية على توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين من اجل تنشيط قطاع السياحة بين البلدين".
وأوضح العذاري، أن "الأشهر القليلة الماضية شهدت ارتفاعا في إعداد الوافدين من العراق الى روسيا لغرض السياحة"، مؤكدا أن "الخطوط الجوية العراقية زادت من رحلتها الأسبوعية بواقع رحلتين في الأسبوع عن طريق الخط المباشر بين بغداد وموسكو".
وأوضح العذاري، أن "الأشهر القليلة الماضية شهدت ارتفاعا في إعداد الوافدين من العراق الى روسيا لغرض السياحة"، مؤكدا أن "الخطوط الجوية العراقية زادت من رحلتها الأسبوعية بواقع رحلتين في الأسبوع عن طريق الخط المباشر بين بغداد وموسكو".
وأضاف العذراري في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، أن "زيادة عدد الرحلات سيشجع السائحين على زيارة روسيا"، موضحاً أن "العلاقات بين العراق وروسيا تشهد تطورا ملحوظا في القطاعات كافة".
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