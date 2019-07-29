40 أسرة سورية نازحة في الأنبار تطلب العودة إلى بلادها

أعلن مستشار محافظ الأنبار للشؤون الإغاثية مازن أبو ريشة، الاثنين، أن 40 أسرة سورية نازحة متواجدة في مخيمات النزوح بالمحافظة طلبت العودة إلى بلادها، مبيناً أن حكومة الأنبار المحلية بانتظار إجراءات الحكومة المركزية للنظر بإعادتهم إلى مناطقهم.
وأضاف، أن "حكومة الأنبار المحلية خاطبت الحكومة المركزية والمنظمات الإنسانية للنظر بعودتهم إلى مناطقهم بعد أن طلبت تلك الأسر من الجهات المعنية العودة إلى بلدهم بعد انتهاء العمليات العسكرية".
وتابع، أن "كافة الأسر السورية داخل مخيمات النزوح تتمتع بصحة جيدة دون وجود أي تقييد لتحركاتهم داخل المحافظة"، موضحاً أن "حكومة الأنبار المحلية بانتظار إجراءات الحكومة المركزية للنظر بإعادتهم إلى مناطقهم".
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