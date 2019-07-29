40 أسرة سورية نازحة في الأنبار تطلب العودة إلى بلادها

وقال أبو ريشة في حديث لـ الخليج 365، إن "مخيمات النزوح في الأنبار تضم نحو 40 أسرة سورية نزحت من الأراضي السورية القريبة من الشريط الحدودي مع العراق إلى القاطع غربي للمحافظة إبان اشتداد المعارك بين قوات قسد وإرهابيي داعش".وأضاف، أن "حكومة الأنبار المحلية خاطبت الحكومة المركزية والمنظمات الإنسانية للنظر بعودتهم إلى مناطقهم بعد أن طلبت تلك الأسر من الجهات المعنية العودة إلى بلدهم بعد انتهاء العمليات العسكرية".

وتابع، أن "كافة الأسر السورية داخل مخيمات النزوح تتمتع بصحة جيدة دون وجود أي تقييد لتحركاتهم داخل المحافظة"، موضحاً أن "حكومة الأنبار المحلية بانتظار إجراءات الحكومة المركزية للنظر بإعادتهم إلى مناطقهم".