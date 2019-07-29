مايا دياب تثير ضجة بفستانها الغريب... شاهدوا كيف بدت!

من المعروف ان الفنانة مايا دياب تختار دائما الاطلالات المميزة والجريئة وغالباً ما تظهر فيها بكل الحفلات أو البرامج أو المناسبات المختلفة.
وظهرت مايا في الوقت الأخير، في حفلتها بطرطوس بفستان من قماش الساتان باللون الزهري الخفيف. ولفتت الانظار بتصميم الفستان الغريب رغم بساطته، وهو ضيق من الجهة العلوية ومنفوش مع طبقات من الاسفل مع فتحة طويلة وواسعة عند القدم.
ونشرت صورة لها عبر تطبيق انستغرام وعلقت عليها: "لوك من سهرة مبارح بسوريا. سوريا الأمل، الفرح والموسيقى.. اشتقت أسهر وافرح وارقص مع شعب أنا شخصيا بحبه كتير وبنبسط بس أسهر معه".
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