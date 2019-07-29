مايا دياب تثير ضجة بفستانها الغريب... شاهدوا كيف بدت!

وتحاول النجمة اللبنانية التجديد في اطلالتها واختيار ما هو غريب ويجاري الموضة السائدة، الامر الذي يثير إعجاب متابعيها ويسعى بعض الفتيات لتقليدها.

وظهرت مايا في الوقت الأخير، في حفلتها بطرطوس بفستان من قماش الساتان باللون الزهري الخفيف. ولفتت الانظار بتصميم الفستان الغريب رغم بساطته، وهو ضيق من الجهة العلوية ومنفوش مع طبقات من الاسفل مع فتحة طويلة وواسعة عند القدم.