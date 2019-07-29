نائب عن الحكمة يكشف عن قرب استجواب خمسة وزراء

كشف نائب عن تيار الحكمة، اليوم الاثنين، عن قرب استجواب خمسة وزراء وفق اطر قانونية، مؤكدا أن هذه الاستجوابات بعيدة عن الابتزاز والاستهداف او محاولة وضع العصا في عجلة الدولة.
واضاف الجابري، ان "جميع اجراءات الاستجواب التي مضينا بها جاءت بعيدا عن الاستهداف او محاولات التسقيط او الابتزاز بل هي ملفات واضحة مبنية على ادلة ضمن عملنا الرقابي والتقويمي للسلطة التنفيذية دون محاولات لوضع العجلة في مسارها لكن عليها تنفيذ ما الزت نفسها به".
ولفت الجابري، الى ان "من بين الوزارات التي لدينا استجوابات عليها هما وزارتا الكهرباء والزراعة لما فيهما من تقصير كبير بالعمل اما باقي الملفات فهي في طور المعالجة والتنضيج من قبل لجان مهنية خاصة تبعدها عن الضعف القانوني كي تكون الاستجوابات ناجحة وتسمح بتغيير الشخوص الذين لم يؤدوا العمل المناط بهم بشكل صحيح".
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