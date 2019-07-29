نائب عن الحكمة يكشف عن قرب استجواب خمسة وزراء

وقال ستار الجابري في حديث لـ الخليج 365، "لدينا خمسة ملفات استجواب ماضين فيها وفق الاليات القانونية التي كفلها لها الدستور والقانون"، مبينا ان "هناك طلبي استجواب تم تقديمهما بشكل رسمي الى رئاسة البرلمان لتحديد موعد لهما والبقية سيتم تقديمها تباعا".واضاف الجابري، ان "جميع اجراءات الاستجواب التي مضينا بها جاءت بعيدا عن الاستهداف او محاولات التسقيط او الابتزاز بل هي ملفات واضحة مبنية على ادلة ضمن عملنا الرقابي والتقويمي للسلطة التنفيذية دون محاولات لوضع العجلة في مسارها لكن عليها تنفيذ ما الزت نفسها به".

ولفت الجابري، الى ان "من بين الوزارات التي لدينا استجوابات عليها هما وزارتا الكهرباء والزراعة لما فيهما من تقصير كبير بالعمل اما باقي الملفات فهي في طور المعالجة والتنضيج من قبل لجان مهنية خاصة تبعدها عن الضعف القانوني كي تكون الاستجوابات ناجحة وتسمح بتغيير الشخوص الذين لم يؤدوا العمل المناط بهم بشكل صحيح".

