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عضو في النزاهة النيابية يوضح بشأن آلية رفع الحصانة عن النائب

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أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الطلوبي العكيلي، الاثنين، أنه لا يعلم عدد النواب الذين طالب القضاء برفع الحصانة عنهم، موضحاً أن رفع الحصانة عن النائب بحاجة إلى تصويت ثلثي أعضاء البرلمان.
وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "العدد الحقيقي لأعداد النواب الذين طالب القضاء برفع الحصانة عنهم غير معلوم لدينا"، مشيراً إلى أن "السند القانوني لرفع الحصانة لم يحدد بآلية معينة، وما موجود عن هذا الأمر فقرتان إحداهما بالدستور والأخرى بالنظام الداخلي في مادته 20 تحدثت عن الموضوع بشكل بسيط جداً".

وأضاف العكيلي، أن "رفع الحصانة عن النائب بحاجة إلى تصويت ثلثي الأعضاء، وينبغي أولاً أن نعلم هل أن الدعوى المرفوعة مكتملة الأركان وهل هناك قرار صادر من القضاء بهذا الشأن وهل هي متعلقة بفساد مالي وإداري وجنائي اما انها دعاوى بسيطة مدنية وما على شاكلتها"، لافتاً إلى أن "موقفنا واضح وهو دعم جميع الخطوات القانونية التي فيها أدلة واثباتات لمحاربة الفساد".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان طالب، الاثنين (22 تموز 2019)، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.


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