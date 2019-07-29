البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الغد

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الاثنين، عن جدول اعمال جلسة يوم غد. وبحسب الجدول ادناه فانه يتضمن ست فقرات خمس منها التصويت على مشاريع قوانين وتوصيات لجنة حقوق الانسان بشأن احداث النجف. Advertisements والفقرة السادسة هي مناقشة تقرير التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية.

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