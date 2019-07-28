اندلاع حريق داخل شركة للسياحة والسفر في بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، باندلاع حريق داخل شركة للسياحة والسفر في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرقة واحد تكافح حادث حريق اندلع داخل شركة للسياحة والسفر في الطابق الثاني ضمن منطقة الجادرية"، مشيراً الى أن "الحادث عبارة عن حريق اثاث وحاسبات".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.