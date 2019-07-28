رئاسة البرلمان تؤكد تخصيص قطع أراضِ لبناء المدارس في مدينة الصدر وأطراف بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النوتب حسن كريم الكعبي، الأحد، تخصيص قطع أراضِ لبناء المدارس في مدينة الصدر وأطراف العاصمة بغداد.
وشدد الكعبي خلال الاجتماع، على "ضرورة مضاعفة الجهود في استئناف العمل بالمشاريع الخدمية المتلكئة في جميع أنحاء العاصمة سيما مدينة الصدر التي تواجه الإهمال منذ فترة ليست بالقليلة".
ونوه، على "وجوب إشراف ومتابعة الجهات المختصة العليا على المشاريع المنفذة للوصول الى مرحلة الإنجاز خلال مدة قصيرة ومحددة".
وأشار البيان، إلى أن "المجتمعين اتفقوا على جملة قضايا بينها جدولة تنفيذ جميع المشاريع المخطط لها وفق تخصيصات الموازنة والمتوقفة والمتعلقة في تأهيل المدارس وإكساء الطرق وشبكات الصرف الصحي والماء الصافي، وزيادة الآليات التخصصية الخاصة بنظافة المدن وغيرها من الأمور و المشروعات المهمة المطروحة خلال الاجتماع".
وبيّن أنه "جرى الاتفاق على تخصيص قطع أراضي إضافية و التابعة لأمانة بغداد لبناء المدارس في مدينة الصدر والأطراف"، متعهداً بـ "زيادة التخصيصات اللازمة في موازنة ٢٠٢٠ المقبلة لبناء واستكمال المشاريع ذات الطابع الخدمي".
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