الثقافة النيابية تعلن عزمها المطالبة باعادة تشكيل المحكمة الخاصة بقضايا النشر الملغاة

أعلنت لجنة الثقافة النيابية، الأحد، عزمها المطالبة بإعادة تشكيل المحكمة الخاصة بقضايا النشر الملغاة.

وذكرت رئيس اللجنة سميعة الغلاب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "لجنتها تدعم بشكل كامل تشريع وتعديل القوانين التي من شأنها الحفاظ على حقوق الصحفيين اثناء تأديتهم الواجب او النشر من الانتهاكات التي تطالهم من قبل الاجهزة الامنية او حمايات المسؤولين او اية جهات اخرى مهما كانت مسمياتها".



وأضافت الغلاب، اثناء الاجتماع الذي عقد في مقر لجنة حقوق الانسان وممثلي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق وعدد من المستشارين في مجلس النواب، أن "تعديل القوانين النافذة سيكون بالاتفاق مع الجهات المعنية قبل الخوض بتعديلها، مبينة انها ستخاطب رئاسة مجلس الوزراء لتفعيل المادة 9 من قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011، فضلا عن عقد جلسات استماع وطاولات نقاش مع الجهات التي ترغب بطرح الافكار والمقترحات".



وكشفت رئيس لجنة الثقافية النيابية، عن "المضي باعداد جلسات نقاشية لتعديل مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تخص جرائم النشر بحضور السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى واللجان المساندة الاخرى، والمطالبة باعادة تشكيل المحكمة الخاصة بقضايا النشر الملغاة".