نائب: اطراف عميلة للديمقراطي الكردستاني تسعى لإخراج الحشد من سهل نينوى لضمه للإقليم

كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الاحد، عن صدور قرار شفهي من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بالتريث في إخراج قوات الحشد الشعبي من السيطرات الرئيسية بسهل نينوى، مشيرا الى ان هنالك اطراف عميلة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني تسعى لاخراج الحشد من سهل نينوى تمهيداً لضمه الى اقليم كردستان.
واضاف أن "قرارا جديدا شفويا ايضا صدر بالتريث في تطبيق القرار، لحين لقاء قادة الحشد في سهل نينوى برئيس الوزراء وشرح المشاكل التي تعاني منها منطقة سهل نينوى وضرورة بقاء اللواء 30 في المنطقة للحفاظ على المهجرين العائدين من ابناء الشبك والتركمان والاقليات الاخرى"، لافتا الى ان "الاتهامات التي وجهت الى لواء 30 هي اتهامات مزيفة من اجل اخراجه وادخال البيشمركة والاسايش الى المنطقة تمهيدا لضمها الى اقليم كردستان".
ولفت القدو، الى ان "الولايات المتحدة الامريكية تعتمد في ضغوطها وقراراتها على شخصيات مشبوهة من عملاء الحزب الديمقراطي من بعض العرب والشبك وحتى المسيحين الذين رفعوا تقارير غير صحيحة وملفقة عن الوضع الامني لتزييف الحقائق واستهداف قيادات الحشد في سهل نينوى لتحقيق اهداف الحزب الديمقراطي الكردستاني في ضم تلك المناطق لكردستان".
وتظاهر العشرات من ابناء المكون الشبكي، الجمعة 26 تموز 2019، على الطريق الرابط بين الموصل واربيل احتجاجا على شمول قيادي بالحشد الشعبي بقائمة العقوبات الامريكية، وقرار اخراج لواء 30 التابع للحشد من منطقة سهل نينوى.
وكان النائب عن المكون الشبكي حنين القدو دعا، الخميس 25 تموز 2019، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الغاء قرار صدر مؤخرا بسحب عناصر الحشد من السيطرات الرئيسـة التي تعد مفتاح الامان لمناطق سهل نينوى، مبينا ان القرار تقف وراءه ضغوطات سياسية.
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