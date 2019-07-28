بغداد: تحذير من عاصفة تطيح بالنظام وتدمر الامن الهش

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كشف النقاب في بغداد اليوم عن رسالتين تبادلهما عبد المهدي والحكيم حول المعارضة والموالاة في حكم العراق أكدتا مخاوف حقيقة من انهيار النظام وانفلات خطير في الامن المجتمعي في وقت لوح فيه العبادي بخيار المعارضة في حال انحراف مسار الدولة.

وفيما حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من انفلات الامن المجتمعي الهش من ايدي الجميع فقد رد رئيس تيار الحكمة الوطني الذي انتقل الى المعارضة مؤخرا محذرا بالمقابل من أن مايراه في الأفق ليس محدودا في الظرف الراهن وانما عاصفة قادمة تهدد النظام في البلاد بأكمله.

عبد المهدي: مفهوم المعارضة والموالاة سيقود العراق لاخطاء خطيرة

فقد نبه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في رسالة الى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم من ان مفهوم الموالاة والمعارضة سيقود في العراق الى اخطاء منهجية خطيرة ومن خروج تظاهرات الاحتجاج عن السيطرة منوها الى أن الامن المجتمعي الهش قد يفلت من ايدي الجميع. واكد انه "في مثل هذه الاجواء يجب الحذر من التصعيد وتجنب الحافات التي قد يفلت فيها الامن المجتمعي الهش من ايدي الجميع".

وفي اشارة انتقاد لمعارضيه قال عبد المهدي انه "من السهل رؤية النواقص المتراكمة.. كما من السهل التنصل من المسؤوليات التاريخية والذاتية ورميها على الاخرين".

واوضح ان الموالاة والمعارضة مفهوم غير دقيق وسيقود استخدامه في العراق الى اخطاء منهجية خطيرة .. منوها الى ان هذا المفهوم قام اساساً على فكرة التعطيل (الثلث المعطل وقيام حكومة تصريف اعمال لسنوات عدة) وليس على اساس الاغلبية والاقلية السياسيتين وخشيتنا ان ننقل الى التجربة العراقية فقط مفهوم التعطيل وليس اولاً واساساً مفهوم التاسيس والتطوير.

واكد ان العراق سعى لتأسيس نظام دستوري وديمقراطي وهذا النظام ما زال هشاً بكل تأكيد ولم يستقر تماماً بشكل نهائي وما زالت تتداخل فيه الكثير من المحاصصة والطائفية ونزعات الشخصنة والسيطرة التي تحل اما بلي الاذرع او بالتوافق.

ونوه قائلا "ان نظام الموالاة والمعارضة يجب ان يقوم على اساس الاغلبية والاقلية الدستورية والسياسية بكل ما يستلزمه ذلك من شروط وبناءات".. موضحا ان "هذا واقع لم ننهي تأسيسه في العراق وهو مسؤولية لا تتحملها الحكومة الحالية اساساً بل تتحملها الحكومات السابقة التي كلنا شركاء فيها والقوى السياسية كافة ونحن جزء منها ومع عدم انجاز ذلك - بل قد يكون بسبب ذلك - يحصل هذا الانزلاق السريع لتوصيف الممارسة بالموالاة والمعارضة".

وعبر عن خشيته من ان "الخلط في المفاهيم سيقود الى خلط خطير في الممارسات خصوصاً عندما يزداد ضغط التدافعات وتتسع دوائر الحركة ويصبح لها من يتصدى ويتكلم وينطق باسمها ويدعو لممارسات قد تقود لمجاهيل ترتد علينا جميعاً اذ لا يستطيع شخص او جهة ان يسيطر على شارع فيه الكثير من الانفلات حديث التجربة بالحريات والممارسات الديمقراطية ومحاط بمنطقة غير مستقرة ينتشر فيها حمل السلاح في بلد قضى سنين اختلطت فيا المظاهرات السلمية بالسلاح وحرق المقرات وسقوط مدن ففي مثل هذه الاجواء يجب الحذر من التصعيد وتجنب الحافات التي قد يفلت فيها الامن المجتمعي الهش من ايدي الجميع".

وعن استخدام تعبير المعارضة خاطب رئيس الوزراء الحكيم قائلا "نحن امام خيارين: اما ان تكون معارضة للنظام والدولة او معارضة للحكومة وسياساتها ولا اعتقد ان مقصدكم هو التوجه الاول.. اذ ترددون دائماً انكم مع الدولة لكنكم تعارضون الحكومة. وبالطبع ان معارضة الحكومة امر سليم وضرورة ولكن بشرطها وشروطها. ومعارضة الحكومة –حسب الفرضية الثانية- تعني ان الحكومة هي حكومة اغلبية وانكم تريدون كاقلية احتلال مواقع المعارضة وجميع هذا مشروع لكن في هذا كله تبسيط ولا يمكن القفز عليه بسهولة".

وبين عبد المهدي ان حكومته الحالية لم تاتِ الا لفشل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات في الوصول الى اغلبية سياسية تنقذ البلاد من ورطتها فاضطرت للتوافق مرة اخرى وفق صيغة لا تخلو من تعقيدات لا يمكن رميها الان على الحكومة بمفردها.. انها حكومة تسوية يراد منها حل الاشكالات الامنية والاقتصادية والخدمية والاقليمية والدولية خلال اشهر من تشكيلها. فمن السهل رؤية النواقص المتراكمة.. كما من السهل التنصل من المسؤوليات التاريخية والذاتية ورميها على الاخرين وتحميل الحكومة كل شيء والظهور امام الراي العام كمجرد ناقدين ومستهجنين ومعارضين ومتظاهرين وعاملين للصالح العام. لاشك انكم تتفقون معنا ان الدعوة للتظاهر او للاعتراض امر سهل لكن البناء وشق الطريق وسط كل هذه التراكمات والصعوبات والظروف الداخلية والخارجية امر في غاية الصعوبة فنرجو وضع الامور في نصاباتها.

وعبرعن الامل في ان يبقى التظاهر وسيلة للتعبير عن الراي ولا يقود للتصعيد وتوتر الاوضاع وله موضوعات محددة وهدفه التقويم ودفع العملية السياسية والاقتصادية والامنية للامام، ولا يعطل المصالح الخاصة والعامة ولا يربك عمل الحكومة والدولة فهذا امر مرحب به.



الحكيم يحذر من عاصفة قادمة تهدد النظام بأكمله

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وعبر الحكيم في رسالته التي رد بها على مخاوف عبد المهدي وتم الكشف عن نصها اليوم عن قلقه الكبير ومخاوفه الجمة من إستمرارية أوضاع البلاد .. محذرا من "ان مايراه في الأفق ليس محدودا في الظرف الراهن بل هي عاصفة قادمة تهدد النظام بأكمله" بحسب قوله.

ونوه الى انه قد "أصبح العرف السيء هو أن يشارك الجميع ويتنعم بمغانم السلطة من جهة و يتهرب الجميع من مغارمها و مسؤولياتها ليرمي تبعاتها على المسؤول التنفيذي الأول من جهة أخرى".

وأشار الى احتجاجات تيار الحكمة برئاسته في 14 محافظة عراقية الاسبوع الماضي قائلا ان "التصعيد لايعني بتاتا استخدام العنف او التخريب او العرقلة بل التصعيد في المواقف برلمانيا و اعلاميا و من حيث المظاهرات و التجمعات و الأساليب القانونية المتاحة الأخرى واعتماد كافة الخيارات الدستورية والقانونية .فكما تمتلك السلطة القرار و المال و السلاح و النفوذ تمتلك المعارضة أدوات الجمهور و الإعلام و البرلمان".

واوضح الحكيم ان الاسباب التي دفعته للذهاب الى المعارضة كثيرة ومهمة فأن "احتكار صناعة القرار والانفراد السياسي في أدارة الدولة وعدم التناسب بين الأداء الحكومي وطموح أبناء الشعب وغير ذلك كلها أسباب حقيقية الا إن الهدف أسمى وأرقى من ذلك فحماية العملية السياسية من الاضطراب ومدها بأسباب الاستقرار تجعل من المعارضة حاجة ضرورية في المجال السياسي وليس عبئاً أو مصدر إزعاج للسلطة او للحكومة".

واكد ان تياره يعمل على تقويم الحكومة وبالطرق السلمية برلمانيا واعلاميا ومظاهرات ويؤمن بضرورة التدرج في الخيارات فكلما استجابت الحكومة لمشروعه التقويمي كلما كان أكثر دعما و اسنادا لها و كلما تنصلت عن التزاماتها او استجابتها لمطاليبه المشروعة كلما دفعته بإتجاه التصعيد في أدوات الضغط السلمية .

وقال "أننا حددنا مسؤولياتنا الوطنية في المرحلة الراهنة ونرى ان المعارضة الوطنية ستكون عنصرا أساسيا لصيانة النظام الديمقراطي وتقويم العمل الحكومي و انجاح التجربة الوطنية".

واشار الحكيم الى انه "لاتوجد مطالبات لدى المعارضة بما تفوق ما ألزمت الحكومة نفسها بها ، وسوف يتركز دور المعارضة على الرقابة و المتابعة والمحاسبة ضمن دائرة المنهاج الحكومي و قرارات مجلس الوزراء و اجراءاتها المعلنة و بالطرق القانونية و السلمية .نحن لانكلف الحكومة الا وسعها ودور المعارضة سيكون عاملا مساعدا و دافعا قويا لنجاحها و ليس إفشالها أو عرقلتها".

وشدد الحكيم على ان "المعارضة الوطنية الدستورية البناءة يجب أن تكون المتنفس الحر و القانوني الفاعل للناس من أجل تمسكهم بنظامهم السياسي الديمقراطي الذي يتيح لهم تعدد الخيارات و تحميل المسؤوليات للجهات ذات الصلة بوضوح".

العبادي يلوح بالمعارضة في حال انحراف مسار الدولة

ومن جهنه، أكد زعيم ائتلاف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اليوم ان ائتلافه سيلجأ الى المعارضة التقويمية في حال تسجيل اي انحراف في مسار الدولة.

وقال العبادي خلال اجتماعه مع الكادر المتقدم للائتلاف في مكتب النجف والفرات الاوسط السبت ان المعارضة التقويمية هي التصدي لأي انحراف في العملية السياسية واشار الى اهمية الحفاظ على المنجز المتحقق بالانتصار على تنظيم داعش وانهاء الطائفية مجتمعياً وطائفية الدولة .. منوها الى ان الدولة يجب ان تكون لكل مكونات الشعب العراقي فضلاً عن انهاء مشاريع تقسيم البلد والحفاظ على ثرواته رغم كل التحديات الاقتصادية من خلال سياسة مالية وفق منهج علمي وما تحقق من نجاح على مستوى الملف الخارجي بأقامة افضل العلاقات مع الدول على اساس سياسة الحياد والتوازن والمصالح المشتركة.

واكد دعم الدولة ومؤسساتها اذا استمرت بمراكمة النجاحات مستدركا بالقول "اما اذا كان هناك تراجع فسنكون اول القوى السياسية التي تتصدى للخطأ من خلال نهج المعارضة التقويمية وهي تعني اصلاح اي انحراف قد يحدث من قبل مؤسسات الدولة".

واشار الى ان منهج الإئتلاف يستند على محاربة الفساد والمحاصصة ويعمل على تقديم الكفاءت الوطنية لأخذ دورها في أدارة مؤسسات الدولة .