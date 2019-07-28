'كاس' تحدد موعد الاعلان عن قرارها في قضية درجال واتحاد الكرة

2019-07-28 | 17:18
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كشفت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، عن موعد الاعلان عن قرارها النهائي بشأن قضية شكوى النجم الدولي السباق عدنان درجال ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وتقدم النجم الدولي السابق عدنان درجال، بشكوى ضد اتحاد الكرة لدى المحكمة، ضد اتحاد الكرة بعد اقصائه من انتخابات الاتحاد العام الماضي.
وحضرالجانبان (درجال والاتحاد) جلسة "كاس" في مدينة لوزان السويسرية نهاية شهر آيار الماضي، للاستماع الى افادتهما بشان اعتراضات درجال.
وبحسب مصدر مقرب من درجال، فإن "محكمة كاس اعلنت ان يوم 23 آب المقبل، سيكون موعد الاعلان عن قرارها بشأن شكوى المعترضين على انتخابات اتحاد الكرة، حيث ارسلت خطاباً رسمياً الى الطرفين بهذا الشأن".
وحضرالجانبان (درجال والاتحاد) جلسة "كاس" في مدينة لوزان السويسرية نهاية شهر آيار الماضي، للاستماع الى افادتهما بشان اعتراضات درجال.
وبحسب مصدر مقرب من درجال، فإن "محكمة كاس اعلنت ان يوم 23 آب المقبل، سيكون موعد الاعلان عن قرارها بشأن شكوى المعترضين على انتخابات اتحاد الكرة، حيث ارسلت خطاباً رسمياً الى الطرفين بهذا الشأن".
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