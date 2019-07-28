مقتل اربعة عناصر من 'داعش' بقصف جوي استهدف نفقاً للتنظيم غربي الانبار

أعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاحد، عن مقتل أربعة عناصر من تنظيم "داعش" بقصف جوي استهدف نفقاً سرياً للتنظيم غربي الانبار.
واضاف ان" القصف ادى ايضا الى تدمير أسلحة متنوعة داخل النفق المستهدف"، مبيناً ان" معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من استهداف النفق".
وأشار العبيدي، إلى ان" عملية قصف النفق جاءت بعملية تمشيط المناطق الصحراوية".
وانطلقت حملة امنية استباقية وبدعم من طيران الجيش، صباح اليوم الاحد، لتمشيط المناطق الصحراوية لقضاء الرطبة غربي الانبار.
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