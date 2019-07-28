قتلى وجرحى بسبب 'موّال' داخل حفل زفاف في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة في إحدى البلدات التابعة لقضاء بعلبك في لبنان، بعد تبادل إطلاق نار نتيجة إشكال فردي وقع خلال حفل زفاف.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه "عند الساعة 01:00 من بعد منتصف الليل، وخلال حفل زفاف عند مفرق بلدة يونين محلة الفيضة، وقع إشكال فردي تطور إلى تبادل إطلاق نار، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".
من جانبها، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن "الخلاف وقع على خلفية "موّال" (أغنية) في الحفل".
وأضافت أن "منطقة قضاء بعلبك في البقاع وسط لبنان شهدت توتراً أمنياً وإطلاق نار وقذائف "آر. بي. جي" في الهواء لدى سماع الخبر في محلة الشراونة، فيما انتشر الجيش اللبناني واتخذ تدابير لمنع لتفاقم الأمور".
من جانبها، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن "الخلاف وقع على خلفية "موّال" (أغنية) في الحفل".
وأضافت أن "منطقة قضاء بعلبك في البقاع وسط لبنان شهدت توتراً أمنياً وإطلاق نار وقذائف "آر. بي. جي" في الهواء لدى سماع الخبر في محلة الشراونة، فيما انتشر الجيش اللبناني واتخذ تدابير لمنع لتفاقم الأمور".
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