قتلى وجرحى بسبب 'موّال' داخل حفل زفاف في لبنان

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه "عند الساعة 01:00 من بعد منتصف الليل، وخلال حفل زفاف عند مفرق بلدة يونين محلة الفيضة، وقع إشكال فردي تطور إلى تبادل إطلاق نار، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".

من جانبها، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن "الخلاف وقع على خلفية "موّال" (أغنية) في الحفل".



وأضافت أن "منطقة قضاء بعلبك في البقاع وسط لبنان شهدت توتراً أمنياً وإطلاق نار وقذائف "آر. بي. جي" في الهواء لدى سماع الخبر في محلة الشراونة، فيما انتشر الجيش اللبناني واتخذ تدابير لمنع لتفاقم الأمور".