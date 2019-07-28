أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، عن وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج لتأمين ملاحة السفن التجارية للمملكة المتحدة عبر مضيق هرمز.
وقال وزير الدفاع البريطاني الجديد، بين والاس، في بيان إن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز تعد أمرا حيويا ليس للمملكة المتحدة وحدها، بل ولشركائها وحلفائها الدوليين، مشيرا إلى أن السفن البريطانية ستعمل على حراسة سفن المملكة المتحدة ما لم يتم إيجاد حل دبلوماسي للخلاف مع إيران، ما سيتيح استئناف الملاحة التجارية عبر المضيق الاستراتيجي دون مرافقة عسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر لندن تعلن وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.