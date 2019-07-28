لندن تعلن وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج

وأكدت الحكومة على موقعها الرسمي أن المدمرة "HMS DUNCAN" التي وصلت مضيق هرمز، ستعمل على مرافقة السفن البريطانية في المنطقة مع الفرقاطة "HMS MONTROSE" التي تنتهي مهمتها في المضيق أواخر أغسطس.

وقال وزير الدفاع البريطاني الجديد، بين والاس، في بيان إن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز تعد أمرا حيويا ليس للمملكة المتحدة وحدها، بل ولشركائها وحلفائها الدوليين، مشيرا إلى أن السفن البريطانية ستعمل على حراسة سفن المملكة المتحدة ما لم يتم إيجاد حل دبلوماسي للخلاف مع إيران، ما سيتيح استئناف الملاحة التجارية عبر المضيق الاستراتيجي دون مرافقة عسكرية.