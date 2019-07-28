بالصور.. لقطات ساحرة من قلب ملعب كربلاء الدولي

رياضة 2019-07-28 | 16:20 5,194 مشاهدة تواصل كوادر وزارة الشباب والرياضة، في العمل من اجل تهيئة ملعب كربلاء الدولي استعداداً لبطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا بكرة القدم. وسيحتضن الملعب، مباريات المجموعة الاولى التي تضم منتخبات العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين. وستنطلق البطولة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يواجه اسود الرافدين منتخب لبنان في افتتاح البطولة. المحرر: محمد خليل

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