امير صباح اولى ضربات النجف في الميركاتو الصيفي

وذكر النادي في بيان مقتضب، أن "اللاعب امير صباح وقع رسميا مع الغزلان لتمثيل فريق في الموسم الكروي الجديد".

يذكر ان صباح انتقل الى صفوف غزلان البادية قادماً من نادي نفط الوسط.

