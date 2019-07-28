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امير صباح اولى ضربات النجف في الميركاتو الصيفي

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2019-07-28 | 16:10

امير صباح اولى ضربات النجف في الميركاتو الصيفي

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اعلن نادي النجف الرياضي، تعاقده مع اللاعب امير صباح لتمثيل فريق الكرة في الموسم المقبل 219/ 2020.
وذكر النادي في بيان مقتضب، أن "اللاعب امير صباح وقع رسميا مع الغزلان لتمثيل فريق في الموسم الكروي الجديد".

يذكر ان صباح انتقل الى صفوف غزلان البادية قادماً من نادي نفط الوسط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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