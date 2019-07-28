امير صباح اولى ضربات النجف في الميركاتو الصيفي

2019-07-28 | 16:10
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اعلن نادي النجف الرياضي، تعاقده مع اللاعب امير صباح لتمثيل فريق الكرة في الموسم المقبل 219/ 2020.
وذكر النادي في بيان مقتضب، أن "اللاعب امير صباح وقع رسميا مع الغزلان لتمثيل فريق في الموسم الكروي الجديد".
يذكر ان صباح انتقل الى صفوف غزلان البادية قادماً من نادي نفط الوسط.
يذكر ان صباح انتقل الى صفوف غزلان البادية قادماً من نادي نفط الوسط.
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