موسكو: عودة طهران لتطبيق التزاماتها بالاتفاق النووي أمر غير واقعي الآن

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الأحد، عودة إيران إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي بأنه أمر غير واقعي حالياً.

ونقلت "روسيا اليوم" عن ريابكوف قوله، عقب اجتماع للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي في فيينا: "هناك مشاركون في الصفقة يعتبرون أن على إيران أن تعود، دون أي شروط ومتطلبات إضافية، إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها. لكن في الظروف الحالية هذا الأمر غير واقعي على الإطلاق".



وأضاف ريابكوف، أن إيران "تنوي اتخاذ خطوة ثالثة في إطار عملية خفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي في 4 أو 5 أيلول المقبل، في إطار نهج "القليل مقابل القليل"، مبيناً أن "الأطراف المشاركة في الاجتماع دعت الطرف الإيراني إلى الامتناع عن اتخاذ هذه الإجراءات".

