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ادارة الزوراء لجمهور النوارس: اثبتم للجميع بأنكم القاعدة الاكبر في العراق

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2019-07-28 | 15:59

ادارة الزوراء لجمهور النوارس: اثبتم للجميع بأنكم القاعدة الاكبر في العراق

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وجهت إدارة نادي الزوراء الرياضي، رسالة الى جماهير النوارس بعد نهاية الموسم الكروي الشاق والطويل.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، "مع نهاية موسم شاق وطويل بأفراحه وأحزانه، تتقدم الهيئة الادارية لنادي الزوراء وباسم جميع منتسبيها من اداريين ومدربين ولاعبين بالتهئنة الى جمهورنا الوفي الذي كان خلف الفريق في جميع الظروف بمناسبة فوزنا ببطولة كاس العراق للمرة 16 وقد اثبتوا للجميع انهم القاعدة الاكبر ليس على مستوى العراق بل في المنطقة العربية".

وتابع النادي، "الف مبروك لمن يحمل شعار نادي الزوراء (المدرسة) او (الزعيم) بيده او بقلبه والى المزيد من الالقاب".

يذكر ان الزوراء توج بلقب كأس العراق للمرة الـ16 في تأريخه.

وسيلعب النوارس في ملحق دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، فيما سيلعب ايضاً بملحق البطولة العربية للاندية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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