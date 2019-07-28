2019-07-28 | 15:59
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وجهت إدارة نادي الزوراء الرياضي، رسالة الى جماهير النوارس بعد نهاية الموسم الكروي الشاق والطويل.
وتابع النادي، "الف مبروك لمن يحمل شعار نادي الزوراء (المدرسة) او (الزعيم) بيده او بقلبه والى المزيد من الالقاب".
يذكر ان الزوراء توج بلقب كأس العراق للمرة الـ16 في تأريخه.
وسيلعب النوارس في ملحق دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، فيما سيلعب ايضاً بملحق البطولة العربية للاندية.
كانت هذه تفاصيل خبر ادارة الزوراء لجمهور النوارس: اثبتم للجميع بأنكم القاعدة الاكبر في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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