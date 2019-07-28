الحلبوسي لرئيس وزراء الكويت: العلاقة بين البلدين تتقدم بخطى سريعة

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال لقائه رئيس وزراء الكويت جابر الصباح، الاحد، ان العلاقة بين البلدين تتقدم بخطى سريعة، فيما اشار الاخير الى استعداد الكويت للتنسيق المشترك مع العراق، من أجل تنفيذ المشاريع الخدمية في كل القطاعات.
ونقل المكتب عن الحلبوسي قوله، إن "العلاقة بين العراق والكويت تتقدم بخطى سريعة وبشكل إيجابي، وإننا جئنا إلى الكويت لنؤكد أواصر العلاقة والأخوة بين البلدين الشقيقين الجارين، ورغبتنا الكبيرة للتقدم بخطوات عملية تنفيذ المشاريع وفق ما تم رصده من أموال في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، وتشكيل لجان مشتركة بين صندوق التنمية الكويتي وصندوق الإعمار في العراق".
واضاف المكتب، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي قدم عرضا عن توجهات الحكومة العراقية في تحسين علاقاتها مع دول الجوار، وتوسيع التبادل التجاري وفرص الاستثمار"، مؤكدا على "قدرة العراق الاقتصادية للتقدم في مسيرة البناء والتنمية".
ودعا إلى أن "يكون للكويت دور فاعل في إعادة البناء والإعمار عبر شركات القطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشاريع ضمن المنح المالية للمؤتمر الدولي الكويت".
من جهته، أكد رئيس الوزراء الكويتي خلال اللقاء - الذي حضره رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد الصباح - استعداد الكويت للتنسيق المشترك مع العراق، من أجل تنفيذ المشاريع الخدمية في كل القطاعات ولكل محافظات العراق، والمساهمة في الإعمار وإعادة الاستقرار، متمنيا أن تحقق زيارة الوفد العراقي أهدافها بنجاح.
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