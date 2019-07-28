شرطة نينوى تعلن اعتقال ستة عناصر من 'داعش' في ايسر الموصل

اعلنت شرطة نينوى، الاحد، عن اعتقال ستة عناصر من "داعش" في ايسر الموصل.
وأضاف البيان أنه "تم ضبط عجلة صالون تعود ملكيتها لأحد عناصر داعش، فضلا عن ثلاثة صورايخ (بازوگا) ضد الدروع مدفونة في قطعة أرض لأحد عناصر داعش"، مشيراً الى أنه "تم القبض عليهم وضبط العجلة مع الصواريخ في مناطق وأحياء (النهضة والأربجية والزهراء) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".
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