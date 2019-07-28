شرطة نينوى تعلن اعتقال ستة عناصر من 'داعش' في ايسر الموصل

وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض قضائية وتعاون المواطنين يلقي القبض على ( ٦ ) عناصر من عصابات داعش الإرهابية أحدهم كان يعمل فيما يسمى (الأمنية) والبقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى (ديوان الجند) خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط عجلة صالون تعود ملكيتها لأحد عناصر داعش، فضلا عن ثلاثة صورايخ (بازوگا) ضد الدروع مدفونة في قطعة أرض لأحد عناصر داعش"، مشيراً الى أنه "تم القبض عليهم وضبط العجلة مع الصواريخ في مناطق وأحياء (النهضة والأربجية والزهراء) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".