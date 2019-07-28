انهيار صفقة انتقال بيل إلى الدوري الصيني بسبب ريال مدريد

وذكرت شبكة "بي بي سي سبورت" الإنجليزية في نبأ عاجل، أن "اللاعب كان من المتوقع له أن ينتقل إلى الدوري الصيني خلال الساعات المقبلة في عقد لمدة 3 سنوات".

وبحسب التقارير الإخبارية في الأيام الماضية، فإن راتب بيل الأسبوعي في سونينج كان سيصل إلى 1 مليون جنيه إسترليني.



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ورغم تأكيد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على اقتراب رحيل اللاعب، لكن الشبكة الشهيرة تؤكد أن الجناح الويلزي سيبقى في "سانتياجو برنابيو".

ومن جانبها، اوضحت صحيفة "ديلي تيليجراف" أن "سبب توقف المفاوضات بين الطرفين هو مطالب ريال مدريد المالية الكبيرة للتفريط في اللاعب".

ويرى فلورنتينو بيريز رئيس الملكي أن لاعب توتنهام السابق لا يمكن أن يرحل بسعر زهيد، رغم رغبة زيدان في الاستغناء عن خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي.

الجدير بالذكر أن سوق الانتقالات في الدوري الصيني يغلق يوم 30 تموز الجاري، مما يشير إلى صعوبة إتمام الصفقة فيما تبقى من مدة زمنية.