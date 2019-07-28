النفط تعلن تحقيق إيرادات قرابة 70 مليون دولار خلال حزيران

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) استطاعت تحقيق ايرادات اضافية لخزينة الدولة بلغت ( 69,942,056,90 ) دولار امريكي ( تسعة وستون مليون وتسعمائة واثنان واربعون الف وستة وخمسون دولار وتسعون سنتاً )، عن بيع وتسويق الشحنات الفورية للكميات خلال الفترة من حزيران 2017 ولغاية الاسبوع الاول من شهر تموز الجاري 2019 قد ، مشيرا ان هذا المبلغ يعد ايراداً إضافياً لخزينة الدولة اضافة الى الايراد الاساسي المتحقق من بيع النفط الخام وتصديره".وأضاف ان "شركة التسويق ومن خلال الاعتماد على دراسة وتقييم السوق واستثمار الفرص المتاحة فيه لتحقيق افضل علاوات سعرية ممكنة عن بيع الشحنات الفورية في شهر تموز الجاري، حققت وبجهود ملاكاتها النجاح ببيع شحنتين بكمية ( 3 )مليون برميل من خام البصرة الثقيل، فضلاً عن بيع وتسويق ثلاث شحنات اخرى بكمية ( 1،8 ) مليون وثمانمائة الف برميل من نفط خام كركوك من خلال الاعلان عنها كشحنات فورية وفق الاسس التسويقية المستندة الى دراسة وتقييم الاسواق العالمية".وأوضح جهاد، أن "اجمالي الايرادات الاضافية المتوقع تحقيقها من هذا النشاط لشهر تموز 2019 سيبلغ تقريباً (3،070،000 ) ثلاثة ملايين وسبعون الف دولار".

وبيّن أن "تسويق كامل الكميات المتاحة للتصدير بالاضافة الى البيع الفوري للشحنات ، يعزز من موقع ومكانة العراق وزيادة حصته في الاسواق العالمية"، مشيراً إلى ان "ذلك يأتي ضمن جهود وسعي وزارة النفط متمثلة بـ(سومو) لتطوير اساليب البيع المعتمدة لديها ومنها بيع الشحنات الفورية بعلاوات سعرية عن سعر البيع الرسمي ، بالاضافة الى استئناف تسويق نفط خام كركوك للسوق العالمية من خلال اعادة ضخ كميات عبر منظومة خطوط الانابيب في اقليم كردستان".

وأكد أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ثمّن جهود العاملين في شركة تسويق النفط العراقية ( سومو ) لجهودهم الكبيرة في تعظيم الايرادات المالية للبلاد من خلال تسويق جميع الكميات المتاحة للتصدير من النفط الخام".

