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2019-07-28 | 14:55
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اكد محمد ابراهيم، وكيل اعمال لاعب نادي الزوراء، علاء عباس، أن اللاعب قرر تأجيل العروض المقدمة اليه الى ما بعد بطولة غرب آسيا المقرر انطلاقها في العراق للفترة من 30 تموز الجاري ولغاية 14 آب المقبل.
واوضح بالقول، أن "عباس لن ينتقل الى فريق آخر، الا في حال تلقى عرضاً ملبياً لطموحه ولادارة الزوراء، حينها نكون مستعدون للتفاوض".
واضاف أن "هناك نسبة كبيرة في بقاء اللاعب في صفوف الزوراء، خاصة وان فريق النوارس يشارك في دوري أبطال آسيا والبطولة العربية".
يذكر أن عباس تلقى عدة عروض خليجية من بينها ضمك السعودي وقطر القطري في الانتقالات الصيفية الجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر علاء عباس يؤجل حسم مسألة انتقاله الى ما بعد بطولة غرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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