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علاء عباس يؤجل حسم مسألة انتقاله الى ما بعد بطولة غرب آسيا

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2019-07-28 | 14:55

علاء عباس يؤجل حسم مسألة انتقاله الى ما بعد بطولة غرب آسيا

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اكد محمد ابراهيم، وكيل اعمال لاعب نادي الزوراء، علاء عباس، أن اللاعب قرر تأجيل العروض المقدمة اليه الى ما بعد بطولة غرب آسيا المقرر انطلاقها في العراق للفترة من 30 تموز الجاري ولغاية 14 آب المقبل.
وقال ابراهيم في حديث لـ الخليج 365، "قررنا ان نؤجل النظر في العروض المقدمة الى اللاعب علاء عباس الى ما بعد نهاية بطولة غرب آسيا لكرة القدم".

واوضح بالقول، أن "عباس لن ينتقل الى فريق آخر، الا في حال تلقى عرضاً ملبياً لطموحه ولادارة الزوراء، حينها نكون مستعدون للتفاوض".


واضاف أن "هناك نسبة كبيرة في بقاء اللاعب في صفوف الزوراء، خاصة وان فريق النوارس يشارك في دوري أبطال آسيا والبطولة العربية".

يذكر أن عباس تلقى عدة عروض خليجية من بينها ضمك السعودي وقطر القطري في الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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