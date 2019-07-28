علاء عباس يؤجل حسم مسألة انتقاله الى ما بعد بطولة غرب آسيا

وقال ابراهيم في حديث لـ الخليج 365، "قررنا ان نؤجل النظر في العروض المقدمة الى اللاعب علاء عباس الى ما بعد نهاية بطولة غرب آسيا لكرة القدم".

واوضح بالقول، أن "عباس لن ينتقل الى فريق آخر، الا في حال تلقى عرضاً ملبياً لطموحه ولادارة الزوراء، حينها نكون مستعدون للتفاوض".



واضاف أن "هناك نسبة كبيرة في بقاء اللاعب في صفوف الزوراء، خاصة وان فريق النوارس يشارك في دوري أبطال آسيا والبطولة العربية".

يذكر أن عباس تلقى عدة عروض خليجية من بينها ضمك السعودي وقطر القطري في الانتقالات الصيفية الجارية.