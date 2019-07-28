تونس تنفي احتجاز طائرة عراقية وتحمل قائدها مسؤولية تأخير الاقلاع

وذكرت السفارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "على أثر تداول عدد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي خبراً مفاده احتجاز السلطات التونسية لطائرة عراقية صباح اليوم، تؤكد السفارة أن السلطات التونسية لم تحتجز الطائرة العراقية المذكورة، وأن سبب تأخير إقلاعها يعود لتلكئ قائد الطائرة في دفع مبلغ لخلاص الوقود".وأضافت أنه "تم التنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في تونس التي تولّت دفع المبلغ المطلوب وتأمين إقلاع الطائرة من مطار تونس-قرطاج الدولي باتجاه بغداد".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في وقت سابق من اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر انتظار العديد من المسافرين العراقيين في مطار تونس الدولي، بعد إخبارهم من قبل قائد الطائرة بنفاذ الوقود من الطائرة.