تونس تنفي احتجاز طائرة عراقية وتحمل قائدها مسؤولية تأخير الاقلاع

أصدرت السفارة التونسية لدى بغداد، اليوم الاحد، توضيحا نفت فيه احتجاز طائرة عراقية في احد مطارات تونس، فيما حملت قائد الطائرة مسؤولية تأخير الاقلاع.
وأضافت أنه "تم التنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في تونس التي تولّت دفع المبلغ المطلوب وتأمين إقلاع الطائرة من مطار تونس-قرطاج الدولي باتجاه بغداد".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في وقت سابق من اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر انتظار العديد من المسافرين العراقيين في مطار تونس الدولي، بعد إخبارهم من قبل قائد الطائرة بنفاذ الوقود من الطائرة.
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