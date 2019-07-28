أمير الكويت يوجّه بسرعة افتتاح قنصلية لبلاده في النجف

وجّه أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، بسرعة افتتاح قنصلية لبلاده في محافظة النجف.
وأضاف الياسري أن "أمير الكويت، وجّه بسرعة افتتاح قنصلية لدولة الكويت في محافظة النجف الاشرف فضلا عن مساهمته ببناء مراكز طبية متخصصة ومتطورة لخدمة الزائرين في زيارة الاربعين على طريق يا حسين بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة" .
وأوضح، "كان لنا عدة لقاءات مهمة مع المسؤولين الكويتين من اجل التباحث والتشاور لخدمة مدينتنا المقدسة ومنها لقاءنا بولي العهد الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح وكذلك لقاءنا بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي".
وأكد الياسري، أن "الوفد العراقي مستمر بلقاءته مع الجانب الكويتي لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين"، مشيراً إلى ان "المسؤولين التنفيذين في الحكومات المحلية ناقشت الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق من المنح التي خُصصت في مؤتمر الكويت الدولي، ولا سيما المتعلقة بمجال الصحة والتربية في المحافظات كافة".
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