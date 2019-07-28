اندلاع حريق في معمل بالديوانية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، اليوم، بعدد من خزانات الوقود داخل معمل طابوق في منطقة السنية ضمن محافظة الديوانية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وتحاول اخماد النيران المشتعلة فيه".