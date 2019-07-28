لأول مرة.. العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة ويتجاوز الكميات المطلوبة

اعلن وزير الزراعة ، اليوم الاحد، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة وتجاوز الكميات المطلوبة، وذلك لأول مرة في تاريخ إنتاج المحصول.
وأكد الحسني على ان تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي بلغ 4 مليون و 750 ألف طناً منها 250 ألف طناً من بذور الرتب العليا ، جاء نتيجة الجهود المبذولة والدعم الحكومي المتمثل برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتطبيق قرار تسليم المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة والشعير خلال مدة أقصاها أسبوعاً من تاريخ التسويق.
واشار وزير الزراعة الى الدعم المستمر من قبل وزارة الزراعة ووضعها الخطة الزراعية المناسبة وتوفيرها البذور الجيدة والملائمة للبيئة العراقية والأسمدة والمبيدات المجانية والمتابعة الميدانية وتقديم الإرشادات الزراعية لكوادرها المتخصصة واعتماد الطرق الحديثة للزراعة والري والمكننة الزراعية.
وأكد التزامه أمام الشعب العراقي بدعم المنتج المحلي وزيادة الإنتاج الوطني والعمل الدؤوب والمتواصل لتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للوصول بباقي المحاصيل للاكتفاء الذاتي وسد حاجة السوق المحلية من المنتجات الزراعية كونها تلبي رغبات وذوق المواطن وتوسيع قائمة الستة عشر محصول الممنوعة من الاستيراد لوفرتها محلياً
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