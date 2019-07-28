الأعرجي: الضجة الإعلاميّة بشأن قانون منع زعزعة استقرار العراق يدل على سطحية السياسيين

وقال الاعرجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنّ "الضجة الإعلاميّة التي حصلت خلال اليومين الماضيين حول قانون منع زعزعة استقرار العراق الذي أُشيع أن مجلس النواب الأمريكيّ قد أقرّهُ، دليلٌ على سطحية سياسيي العراق وعدم مُتابعتهم للشأن العراقيّ إلاّ من خلال وسائل الإعلام".وأضوح الاعرحجي، أن "حقيقة الأمر هي أن هذا القانون سبق وأن صوّت عليه مجلس النواب الأمريكي قبل سنتين إلاّ أن مجلس الشيوخ لم يُصادق عليه، ولذا تم طرحه مُجدداً أمام مجلس النواب الذي لم يُصوِّت عليه لغاية الآن، وفي حالة التصويت عليه فإنّه سيحتاج إلى تصويتٍ آخر في مجلس الشيوخ ومن ثم مصادقة الرئاسة الأمريكيّة".

وتابع، أن "تصاعد التوتر بين الولايات المُتحدة الأمريكيّة والجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة هو السبب في إعادة طرح القانون مُجدداً باعتبار أن مثل هذا القانون سيردع الفصائل المُسلّحة المتعاونة مع ايران عن ضرب المصالح الأمريكيّة في العراق".



وتتواصل الولايات المتحدة في تحركها في الكونغرس لتمرير قانون "منع زعزعة استقرار العراق".