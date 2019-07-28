المنتخب اليمني يصل الى مطار النجف الدولي

2019-07-28 | 09:18
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وصل وفد المنتخب اليمني، صباح اليوم الاحد، الى مطار النجف الدولي من اجل المشاركة في بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم في العراق.
وبالاضافة الى الوفد اليمني، وصول مراقب البطولة شين فان شونغ للمطار ايضاً، إذ كان في استقبال الوفدين، المنسق العام للبطولة عباس زوين.
وسيلعب المنتخب اليمني في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات العراق وفلسطين وسوريا ولبنان.
ومن المقرر ان تنطلق البطولة في الـ30 من تموز الجاري وحتى الـ14 من آب المقبل.
وسيلعب المنتخب اليمني في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات العراق وفلسطين وسوريا ولبنان.
ومن المقرر ان تنطلق البطولة في الـ30 من تموز الجاري وحتى الـ14 من آب المقبل.
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