المنتخب اليمني يصل الى مطار النجف الدولي

وبالاضافة الى الوفد اليمني، وصول مراقب البطولة شين فان شونغ للمطار ايضاً، إذ كان في استقبال الوفدين، المنسق العام للبطولة عباس زوين.

وسيلعب المنتخب اليمني في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات العراق وفلسطين وسوريا ولبنان.



ومن المقرر ان تنطلق البطولة في الـ30 من تموز الجاري وحتى الـ14 من آب المقبل.