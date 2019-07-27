تنصيب أمير جديد لايزيديي العراق والعالم

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نصب المجلس الروحاني الايزيدي اليوم حازم تحسين بيك أميراً للايزيديين في العراق والعالم بشكل رسمي حيث تعهد بالعمل مع بغداد واربيل لاعمار مناطق الايزيديين التي دمرها تنظيم داعش فيما تم اختيار ثلاثة نواب له.

وقد تم اختيار حازم بن الأمير تحسين بيك من بين ستة مرشحين من عائلته لمنصب الأمير الجديد في مراسم أقيمت بمعبد لالش في قضاء شيخان بمحافظة دهوك بأقليم كردستان الشمالي حيث سيكون خليفة لوالده وأميراً على جميع الإيزيديين في العالم ويدير شؤونهم .

وقد ارتدى حازم تحسين بيك زي الإمارة وعُمد بماء "النبع الأبيض" في حدث تجري فيه للمرة الاولى مراسم تنصيب أمير جديد للايزيديين منذ 75 عاما.

ونُصب حازم خليفة لوالده مير تحسين بيك الذي توفي في 28 كانون الثاني يناير 2019 بأحدى مستشفيات ألمانيا عن عمر 86 عاما حيث جاء التنصيب الرسمي بعد ثلاثة أيام من تصويت العائلة الأميرية الأربعاء الماضي على اختيار حازم أميراً للإيزيديين.

ايزيديون يتجمعون حول احد مزاراتهم بشمال العراق والذي اعادوا تعميره

وفي كلمة له عقب مراسم أداء اليمين أشار الأمير حازم تحسين بك إلى الكارثة التي حلت بالإيزيديين في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى الشمالية خلال احتلال تنظيم داعش للقضاء في اب اغسطس عام 2014 قبل تحريره من قبضته عام 2017 مشدداً على إصرار الإيزيديين على الاستمرار وإعادة إعمار أرض الأجداد.

واكد دعمه لحكومتي بغداد واربيل في مساعيهما لإعادة إعمار مدينة سنجار ومحيطها متعهدا بتعزيز علاقات الإيزيديين مع جميع المكونات العراقية من مسلمين ومسيحيين وكاكائيين وفيليين.

ثلاثة نواب للامير

وقد تم اختيار ثلاثة نواب للأمير حازم بيك هم شيرزاد فاروق بك وهرمان ميرزا بك وكاميران خيري بك سيتولى كل منهم شأنا معينا من شؤون الايزيديين كما سيتم تسمية مستشار له .

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ومن المنتظر ان يصدر مرسوم من رئاسة اقليم كردستان بتعيين حازم تحسين بيك اميرا للايزيديين.

وتم اختيار الأمير الجديد للايزيديين حازم تحسين بيك من بين ستة مرشحين من عائلته لمنصب الأمير وهو من مواليد بلدة "باعدري" بمحافظة دهوك عام 1963 متزوج وله ابنان وبنت وحاصل على بكالوريوس من كلية الزراعة بجامعة بغداد وأصبح وكيلاً لوالده منذ عام 1989 كما شغل عضوية برلمان كردستان.

والأسبوع الماضي قالت السلطات العراقية أنها انتهت من ثلاث عمليات لفتح المقابر الجماعية والتي انطلقت منتصف آذار/ مارس الماضي مستهدفة فتح 73 مقبرة جماعية مكتشفة في قضاء سنجارالايزيدي بشمال البلاد موضحة ان هذه المراحل أسفرت عن فتح 17 مقبرة جماعية عثر فيها على 235 رفاة و111 من أجزاء الرفاة للضحايا حيث تم توثيق جميع الادلة وحفظها وفقا للقانون.

وكشف تقرير للأمم المتحدة مؤخرا عن الجرائم التي خلفها تنظيم داعش في تلك المناطق حيث أكد العثور على أكثر من مئتي مقبرة جماعية تضم نحو اثنتي عشر ألف جثة في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين شمالي بغداد وغربي الانبار كانت تحت سيطرة داعش بين عامي 2014 و2017.

آخر أحصائية عن قتلى ومختطفي الايزيديين

وكشفت آخر إحصائية رسمية تتعلق بأوضاع الإيزيديين العراقيين عن هجرة 160 الف منهم الى خارج البلاد وقتل داعش 1293 منهم واختطاف 6417 آخرين.

وأشار مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في آخر إحصائية لعدد الايزيدين في العراق منذ دخول داعش لمناطقهم عام 2014 وحتى الشهر الحالي والمعتمدة لدى الأمم المتحدة واطلعت عليها ""الخليج 365"" إلى أن عدد الإيزيديين في العراق كان يبلغ حوالي 550 الف نسمة وعدد النازحين منهم جراء غزوة داعش حوالي 360 ألف نازح .

وأضاف أن عدد الضحايا في الايام الاولى من الغزوة بلغ 1293 قتيلا وعدد الأيتام نتيجة الغزوة 2745 يتيما .. فيما بلغ عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الان 80 مقبرة جماعية إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية. وأوضح أن عدد المتبقين من الايزيديين في العراق يبلغ 2930 شخصا بينهم 1338 من الإناث و 1592 من الذكور.

الايزيديون أصحاب جذور قديمة في الشرق الاوسط

يشار الى ان الايزيديين هم أتباع ديانة شرق أوسطية ذات جذور قديمة وجميع أبنائها هم من الأكراد ويعيش معظمهم حول الموصل وسنجار في العراق وهناك أيضًا مجموعات في سوريا وتركيا وإيران وجورجيا وأرمينيا حيث يُقدّر العدد الإجمالي لهم في العالم بين 800 ألف الى مليون نسمة.

وتعتبر الثقافة اليزيدية ثقافة كردية ويتحدّث معظمهم اللغة الكردية فيما يتحدث القليل منهم أيضًا العربية نظرًا لقربهم وعيشهم في ظلّ دول عربية مثل العراق وسوريا.

ويرى بعض الباحثين الإسلاميين وغيرهم أن الديانة الإيزيدية هي ديانة منشقة ومنحرفة عن الإسلام فيما يوضح آخرون أن هذه الديانة هي خليط من عدة ديانات قديمة مثل الزردشتية والمانوية .