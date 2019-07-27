النزاهة النيابية: بعض الوزارات ومكاتب المفتشين لا تعلم اعداد الملفات الواردة والصادرة منها

وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "ابرز مشاكلنا في متابعة القضايا المرتبطة بعمل النزاهة هو التأخير في الاجابات المقدمة من قبل الوزارات والهيئات ومكاتب المفتشين على كتبنا"، مبيناً ان "لجنة النزاهة وهي جهة رقابية وتشريعية ويتم تعطيل عملها بهذا الشكل فكيف الحال بباقي الدعاوى والوقت الذي تحتاجه في تمريرها الى القضاء".واضاف العكيلي، أنه "في التاسع والعشرين من شهر حزيران الماضي، قدمنا طلبات الى هيئة النزاهة والى جميع المفتشين العاميين في العراق بغية تزويدنا بالاعداد الكاملة من القضايا لديهم والتي احيلت للقضاء او التي ما زالت قيد التحقيق"، لافتا الى انه "حتى اللحظة لم يردنا اي جواب من جميع الجهات باستثناء وزارة البلديات والاشغال التي ارسلت ملفا كاملا بتلك المعلومات".

واكد العكيلي، ان "هذه الحالة تمثل مشكلة كبيرة، فكيف يستطيع طرف المباشرة في التحقيقات بملفات لايعلم عددها، والاغرب ان كل دائرة فيها صادر ووارد من البريد فكيف نخاطب جهات لا تستطيع تحديد عدد ماورد اليها او ما صدر منها من ملفات"، مشدداً على ان "هذا الوضع يمثل كارثة ونحمل تلك الاطراف مسؤولية التعطيل في متابعة الملفات".

