مركز العراق للتنميّة القانونيّة: رفع الحصانة عن أيِّ نائبٍ مطلوب للقضاء لايعني تجريمه

دعا مركز العراق للتنمية القانونية، السبت، مجلس النواب الى الاستجابة لطلب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين بقضايا جزائية مختلفة ومنها قضايا فساد، معتبرا رفع الحصانة عن بعض النواب لايعني تجريمه.
وأضاف المركز، أن "رفع الحصانة عن أيِّ نائبٍ مطلوب للقضاء لا يعني تجريمه بقدر ما يعني تمكين القضاء لإتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه لإثبات التهمة الموجهة إليه من عدمه (المُتهم بريء حتى تثبُت إدانته)".
وتابع،"مركزنا أن الفهم الدستوريّ للحصانة التي مُنحت للسادة النواب وفقاً للدستور يختص فيما يدلي به من تصريحات تحت قبة البرلمان، ولذلك فإنّ الجميع، وفي مقدمتهم مركزنا، ينتظر قرار مجلس النواب بالموافقة على طلب مجلس القضاء الأعلى الذي يُعنى بتطبيق القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر مركز العراق للتنميّة القانونيّة: رفع الحصانة عن أيِّ نائبٍ مطلوب للقضاء لايعني تجريمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.