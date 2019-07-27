أعلنت النائبة عالية نصيف، السبت، جمع تواقيع 26 نائباً لمطالبة وزير الداخلية بأوليات عقد تجهيز ستة آلاف سيارة "ميتسوبيشي" والملف التحقيقي الذي أعده المفتش العام في وزارة الداخلية حول هذه القضية.
وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استناداً للمادة (61 ثامناً /أ) والمادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب ولوجود بعض المسائل التي توجب التحقيق فيها، نطلب من وزير الداخلية المحترم تزويدنا بصورة عقد تجهيز 6 آلاف سيارة نوع بيك آب ميتسوبيشي، وتحفظات لجنة العقود المركزية في الوزارة، والملف التحقيقي الذي أعده المفتش العام حول القضية والتوصيات الصادرة بهذا الصدد".
وأضاف نصيف: "كما طلبنا من الوزير الأسباب الموجبة لرفع الإيقاف والتحفظ على العقد، وملحق العقد، وكلنا أمل بأن يتعاون معنا الوزير سيما وأنه رجل قانون وشخصية اكاديمية وعرف بحياديته ومهنيته، ولكي لا يفسر البعض موقفه بأنه معرقل لسير التحقيق، علما بأننا سبق وأن أرسلنا أسئلة حول الموضوع ذاته ولم نتلق إجابة".
وأضاف نصيف: "كما طلبنا من الوزير الأسباب الموجبة لرفع الإيقاف والتحفظ على العقد، وملحق العقد، وكلنا أمل بأن يتعاون معنا الوزير سيما وأنه رجل قانون وشخصية اكاديمية وعرف بحياديته ومهنيته، ولكي لا يفسر البعض موقفه بأنه معرقل لسير التحقيق، علما بأننا سبق وأن أرسلنا أسئلة حول الموضوع ذاته ولم نتلق إجابة".
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية تعلن جمع تواقيع 26 نائباً لطلب أوليات عقد سيارات 'الميتسوبيشي' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.