



وأضاف القصاب، أن المعاون الفني اللواء ضياء حسين عبد أعلمنا بجدول المركبات المشمولة بالمراجعة وحسب تاريخ صدور السنوية الخاصة بالمركبة وهي: وقال مدير السيطرة والمخابرة في المديرية العميد حيدر رشيد القصاب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إننا "مستمرون بالدوام الرسمي ضمن كل مواقع التسجيل المشروع الوطني والموازي وإجازات السياقة لاستقبال المواطنين المراجعين من الساعة 700 ولغاية الساعة 1800 وبكل طاقاتنا لامتصاص زخم المراجعين".وأضاف القصاب، أن المعاون الفني اللواء ضياء حسين عبد أعلمنا بجدول المركبات المشمولة بالمراجعة وحسب تاريخ صدور السنوية الخاصة بالمركبة وهي: محافظة بغداد

01 موقع الحسينية

المركبات المشمولة للشركات الاهلية المستوردة لغاية 05/25

المشروع 3 لغاية 07/01 02 موقع التاجيات

المركبات المشمولة لغاية 06/30 محافظة بابل

المركبات المشمولة لغاية 2018/09/02 محافظة كربلاء المقدسة

المركبات المشمولة لغاية 2019/05/13



محافظة النجف الاشرف

المركبات المشمولة لغاية 2019/02/27 محافظة النجف الاشرفالمركبات المشمولة لغاية 2019/02/27 محافظة واسط

المركبات المشمولة لغاية جميع اللوحات محافظة المثنى

المركبات المشمولة لغاية جميع اللوحات محافظة البصره

المركبات المشمولة لغاية 2019/04/29 Advertisements محافظة الديوانية

المركبات المشمولة لغاية 2018/11/25 محافظة ذي قار

المركبات المشمولة لغاية 2018/03/06 محافظة ميسان

المركبات المشمولة لغاية 2019/07/01 محافظة ديالى

المركبات المشمولة لغاية 2018/08/20 محافظة صلاح الدين

المركبات المشمولة لغاية 2019/05/05 محافظة كركوك

يتم طبع لوحة التسجيل بعد مراجعة المجمع وتدقيق اضبارة المركبة. وتابع القصاب: "اما بقية صنوف المركبات (الحمل والأجرة والإنشائية)، فاللوحات جاهزة للتثبيت"، داعياً مالكي المركبات في بغداد والمحافظات إلى "مراجعة المواقع لغرض تثبيت لوحاتهم، وسوف يتم تدقيق المركبات التي تتجول بدون لوحات تسجيل من قبل المفارز في الداخل وعلى الطرق الخارجية".

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كانت هذه تفاصيل خبر المرور تعلن جدول المركبات الخصوصي المشمولة بتثبيت اللوحات في 13 محافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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