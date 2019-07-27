مصرع شخص بحادث سير جنوب بغداد

أفاد مصدر امني، السبت، بمصرع شخص بحادث سير على الطريق الرابط العاصمة بغداد بالمحافظات الجنوبية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصا لقي مصرعه، اليوم، بحادث سير نتيجة اصطدام عجلة نوع سوناتا مع عجلة نوع تريلة براد على الطريق الرابط بغداد بالمحافظات الجنوبية"، مبينا أن "الحادث وقع قرب الجسر الثالث".



وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم اخراج الجثة من قبل الدفاع المدني باستخدام اجهزة القطع والفصل".

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