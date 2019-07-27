المثنى تعلن العثور على مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المحافظة

اعلنت محافظة المثنى، السبت، عن العثور على مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المحافظة.
وقال المحافظ أحمد منفي جودة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم السبت، العثور على مقبرة جماعية تشير المعلومات الأولية انها للاسرى الكويتيين اعدمهم النظام المباد في بادية المحافظة".
واضاف المحافظ ان "ذلك جاء وفقا لمعلومات امنية واستخبارية"، مشيرا الى ان "الحكومة المحلية ابلغت الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية للتأكد من المقبرة".
افتتحت يوم الثلاثاء الماضي، في منطقة الشيخية ببادية السماوة في محافظة المثنى، مقبرة جماعية تضم رفات نساء وأطفال كرد أعدمهم النظام السابق.
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