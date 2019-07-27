'الجنرال' خارج أسوار النفط

2019-07-27 | 11:05
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بات المدرب باسم قاسم، خارج أسوار نادي النفط بعدما تولى تدريب الفريق لأقل من موسم.
وقال المنسق الإعلامي لنادي النفط جمعة الثامر في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتفاق المالي، حال دون استمرار باسم قاسم مع فريق النفط في الموسم المقبل".
وأوضح، أن "الإدارة ستفتح قنوات الاتصال مع عدد من المدربين لقيادة الفريق في الموسم المقبل".
يذكر أن قاسم نجح في إنهاء الموسم بالتواجد ضمن الأربعة الكبار في دوري الكرة الممتاز.
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