تنصيب حازم تحسين بك أميراً للايزيديين في العراق والعالم

أفادت وسائل إعلام ايزيدية، السبت، بأن المجلس الروحاني الايزيدي نصّب حازم تحسين بك أميراً للايزيديين في العراق والعالم بشكل رسمي. وأوضحت وسائل الإعلام أنه "تم اختيار حازم بن الأمير تحسين بك من بين ستة مرشحين من عائلته لمنصب الأمير الجديد في مراسم أقيمت بمعبد لالش، وسيكون بعد توليه المنصب خليفة لوالده وأميراً على كل الايزيديين في العالم ويدير شؤون نحو مليون إزيدي منتشرين في أنحاء العالم".



وأضافت، أن "حازم تحسين بك ارتدى خلال المراسم زي الإمارة وعمد بماء (كاني سبي = النبع الأبيض)"، مشيرةً إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها مراسم تنصيب أمير جديد للايزيديين منذ 75 سنة".

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