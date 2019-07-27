انقاذ امرأة حاولت الانتحار شمالي بغداد

أفاد مصدر امني، السبت، بانقاذ امرأة حاولت الانتحار من خلال رمي نفسها من جسر الأئمة شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد تمكنت، اليوم، من انقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الائمة بدافع الانتحار".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
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