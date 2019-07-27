رياضة 2019-07-27 | 10:39 703 مشاهدة علق الممثل الكوميدي المصري، محمد هنيدي، على خسارة ريال مدريد التأريخية أمام أتلتيكو مدريد في كأس الأبطال الدولية الودية. وخسر ريال مدريد بنتيجة 7-3 في المباراة التي اقيمت فجر اليوم السبت. وغرد هنيدي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "عيب كدة. الناس بتضحك في القهاوي أكتر من أفلامي". Advertisements وذيل تغريدته بهاشتاغ: "#ريال_ مدريد_ اتلتيكو_مدريد".

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كانت هذه تفاصيل خبر هنيدي عن خسارة ريال مدريد: الناس بتضحك في القهاوي أكثر من أفلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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