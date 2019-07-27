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أبطال الكأس يلتحقون بأسود الرافدين في كربلاء

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2019-07-27 | 10:35

أبطال الكأس يلتحقون بأسود الرافدين في كربلاء

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التحق سبعة لاعبين من نادي الزوراء، بصفوف المنتخبين العراقي والسوري، اللذين يعسكران في كربلاء استعداداً لبطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا.
وتوج الزوراء بلقب بطولة كأس العراق للمرة الـ16 في تأريخه بعد تغلبه على الكهرباء بهدف دون رد، أمس الجمعة.

وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "ستة لاعبين من أبطال الكاس العراق من نادي الزوراء التحقوا بصفوف المنتخب الوطني في كربلاء".


واوضح أن "اللاعبين الستة هم كل من: جلال حسن ومصطفى محمد ونجم شوان ومهند عبد الرحيم وعلاء عباس وصفاء هادي".

وبين، أن "اللاعب المحترف السوري حسين الجويد، غادر إلى كربلاء من أجل الالتحاق بالمنتخب السوري، الذي سيلعب في مجموعة أسود الرافدين في المحافظة ذاتها".

وستنطلق بطولة غرب آسيا في الـ30 من شهر تموز الجاري، بمشاركة 9 منتخبات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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