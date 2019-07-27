أبطال الكأس يلتحقون بأسود الرافدين في كربلاء

2019-07-27 | 10:35
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وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "ستة لاعبين من أبطال الكاس العراق من نادي الزوراء التحقوا بصفوف المنتخب الوطني في كربلاء".
واوضح أن "اللاعبين الستة هم كل من: جلال حسن ومصطفى محمد ونجم شوان ومهند عبد الرحيم وعلاء عباس وصفاء هادي".
وبين، أن "اللاعب المحترف السوري حسين الجويد، غادر إلى كربلاء من أجل الالتحاق بالمنتخب السوري، الذي سيلعب في مجموعة أسود الرافدين في المحافظة ذاتها".
وستنطلق بطولة غرب آسيا في الـ30 من شهر تموز الجاري، بمشاركة 9 منتخبات.
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