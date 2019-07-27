دار الافتاء المصرية تصدر توضيحا بشأن موعد عيد الأضحى

علقت دار الإفتاء المصرية، على ما أشيع بشأن الإعلان عن موعد عيد الأضحى لهذا العام، وذلك قبل أيام من استطلاع هلال شهر ذي الحجة.

وتحت عنوان "تنبيه مهم بخصوص عيد الأضحى"، قالت الصفحة الرسمية للدار، إنها لم تعلن موعد المناسبة الإسلامية.

وأوضح بيان دار الإفتاء انه "خلال الأيام القليلة الماضية انتشر على صفحات فيسبوك، أن دار الإفتاء المصرية أعلنت موعد عيد الأضحى لهذا العام، وننوه أن هذا الأمر غير صحيح تماما، ولم نعلن شيئا".

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وأضاف ان "استطلاع الهلال يكون يوم 29 من كل شهر هجري".

وكانت مراكز أبحاث فلكية في مصر رجحت في وقت سابق، أن يكون الأحد 11 اب أول أيام عيد الأضحى.