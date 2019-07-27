شارك بحرب العراق.. المصادقة على تعيين ميلي رئيسا للاركان

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، على تعيين الجنرال مارك ميلي رئيساً للأركان، ليخلف في أواخر أيلول الجنرال جوزيف دانفورد.
وتمّت الموافقة على تعيين ميلي بـ89 صوتاً مقابل صوت واحد، بعد يومين من الموافقة على تعيين وزير الدفاع الجديد مارك إسبر.
والجنرال ميلي (61 عاماً) تخرّج بجامعة برينستون وشارك بحروب عدة بخاصة في العراق وأفغانستان. وسيخلف دانفورد الذي عيّنه في هذا المنصب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في العام 2015 لعامين وجدّد له الرئيس الحالي دونالد ترامب في 2017 لولاية أخرى من عامين.
وسيستفيد ميلي من قانون جديد تم تبنيه في 2017 لمضاعفة فترة ولاية رؤساء الأركان ومعاونيهم لضمان استمرارية عسكرية رغم تغيّر الإدارة الأميركية.
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